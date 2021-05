Michael Wendler: Insider enthüllt die bittere Wahrheit

Wie Manfred nun berichtet, war er in der Vergangenheit immer für seinen Sohn da und kann einfach nicht nachvollziehen, wie ihr Verhältnis so schlecht werden konnte. Er erklärt gegenüber "Schlager.de": "Er hat immer wieder Dinge gegenüber der Presse rausgehauen, die schlichtweg gelogen sind. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Ich allein habe seine Karriere aufgebaut und ihm alles ermöglicht und dann bekomme ich so einen Arschtritt." Anfang des Jahres veröffentlichte Vater Manfred deswegen auch das Enthüllungsbuch "Die Wahrheit über meinen Sohn Michael Wendler", um endlich mit seinem Sohn abzuschließen. Besonders schwer fällt dem leidenden Vater dabei jedoch die Tatsache, dass er zu den Anfängen von Michaels Karriere immer für ihn da war...