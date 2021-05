Laura Müller: Zurück in Deutschland! Insider packt aus

Während sich der Wendler ab und zu bei seinen Telegram-Followern meldete, fehlt von Laura jede Spur. Seit Monaten meldet sie sich nicht mehr bei ihren Instagram-Followern. Das ist auch Oliver Pocher und seiner Frau Amira nicht entgangen. "Ich bin auf Lauras Profil gegangen und da war nichts", stellt sie erstaunt in ihrem gemeinsamen Podcast fest. Oli hat mehrere Theorien, woran das liegen kann. "Entweder haben die sich verkrümelt und denen geht es richtig gut oder Haus weg, Motorrad weg, alles weg. Vielleicht ist sie sogar in Deutschland und wir haben es noch gar nicht mitbekommen...", so der Comedian.