Laura Müller: Baby-Hammer! Ist das der wahre Grund für ihr Verschwinden?

Steckt hinter dem Verschwinden etwa ein ganz anderer Grund? "Sie ist bestimmt einfach nur schwanger und will die Schwangerschaft in Ruhe genießen", vermutet ein Fan in den sozialen Medien. Ein gemeinsames Baby ist gar nicht so unwahrscheinlich. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Laura und Michael Nachwuchs planen. "Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen", verriet sie vor kurzem bei einer Fragerunde auf Instagram. Mal sehen, wann die Wendler-Gattin uns mit einem kugelrunden Bauch überrascht...

