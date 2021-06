Laura Müller & Michael Wendler: Baby-News! Sie macht es offiziell

Der süße Hunde-Post ist allerdings erst der Anfang, wie Michael auf seinem Telegram-Kanal verrät. In Zukunft will Laura ihre Follower mit jede Menge Hunde-Content versorgen. "Sie wird jetzt in regelmäßigen Abständen den Tiger und seinen Werdegang beobachten und auch immer wieder was posten und ganz viele Informationen zu unserem neuen Fratz teilen", so der Schlagersänger. Da können sich die Fans ja auf was freuen!

