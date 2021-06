Laura Müller: Beauty-OP-Schock! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Keine Frage, Laura war schon immer eine hübsche, junge Frau. Doch hat die 20-Jährige jetzt etwa nachgeholfen? Auf den neuesten Aufnahmen wirkt ihre Nase wesentlich schmaler, ihre Lippen dagegen voller als früher. Gut möglich, dass die ehemalige "Let’s Dance"-Kandidatin die Auszeit für Hyaluron- und Botox-Behandlungen und eine Nasenkorrektur genutzt hat. Schließlich sind in den USA Beauty-OPs auch in jungen Jahren schon gang und gäbe. Zweite Möglichkeit: Laura hat es mit ihrem Instagram-Filter etwas zu gut gemeint. Was letztendlich hinter ihrer Verwandlung steckt? Das weiß die Ehefrau von Michael Wendler wohl nur selbst...