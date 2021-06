Laura Müller: Besorgniserregende Entwicklung

Noch vor einigen Wochen konnte sich Laura über eine stolze Follower-Zahl von weit über 600.000 freuen. Bei einem aktuellen Blick auf ihr Profil wird jedoch deutlich, dass viele ihre Fans via "Social Media" für immer Lebewohl gesagt haben. So bewegt sich die aktuelle Follower-Zahl der Beauty bei rund 598.000. Tendenz sinkend! Autsch! Für Laura sicherlich ein harter Schlag. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass ihr ihre Fans extrem am Herzen liegen. Wie es für die Wendler-Frau wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...