Laura Müller: Bitteres Aus! Jetzt ist es raus

Laura Müller hatte allen Grund zur Freude! Schatzi Michael Wendler sitzt in der neuen Jury von "DSDS" und auch die Influencerin sollte einen kleinen Part in der Sendung übernehmen. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, auf das gesamte Team, auf Dieter Bohlen. Und ja, ich sage nicht umsonst 'wir', denn ich hab auch einen kleinen Job. Und da freue ich mich wirklich sehr und fühle mich sehr sehr geehrt", erzählte sie vor kurzem stolz ihren Instagram-Followern. Angeblich sollte sie an die Kandidaten ihr Social-Media-Wissen weitergeben. Doch dann kam doch alles anders...