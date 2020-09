Michael Wendler: Vernichtende Enthüllung! Jetzt muss Laura die Notbremse ziehen

Eigentlich kann Michael Wendler (48) gerade ganz entspannt in seiner Villa in Florida (USA) sitzen, die Füße hochlegen und mit seiner Laura das Leben genießen, bis die beiden im September in den Flieger nach Deutschland steigen, wo die Aufzeichnungen für die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ beginnen. Für den Schlagersänger war es ein Riesenerfolg, sich den Platz neben Dieter Bohlen (66) zu sichern: Endlich wieder was zu tun, endlich nicht immer nur Laura, Laura, Laura, die an ihrer Karriere feilt – denn als Sänger hat Michael einfach gerade Sendepause, er steckt nach eigenen Angaben in finanziellen Schwierigkeiten! Doch mit seiner Vorfreude auf den lukrativen Job im deutschen TV könnte der Wendler auch ganz schön falsch liegen…

Denn jetzt droht sein sprichwörtliches Kartenhaus endgültig in sich zusammenzubrechen! Warum? Fangen wir bei „DSDS“ an: Wie "Closer" berichtet, löste die Verpflichtung des umstrittenen Künstlers nicht gerade Verzücken bei Pop-Titan Bohlen aus, angeblich musste schwere Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und wer Dieter und seine knallharten Sprüche kennt, der ahnt: Der Jury-Stuhl wird kein Kuschelsessel für Michael, er könnte jedes Mal zur Zielscheibe werden! Doch viel schlimmer als mögliche öffentliche Demütigungen vor Millionenpublikum dürften für den Wendler handfeste Enthüllungen und jede Menge Justiz-Ärger sein – die am Ende sogar seine Karriere zerstören könnten. Denn: Spätestens seit Xavier Naidoo (48) wissen wir, wie schnell so ein „DSDS“-Jury-Stuhl wieder frei werden kann…

Sein Vater geht auf den Wendler los

Wer die finsteren Geheimnisse des Michael Wendler aufdecken will? Kein Geringerer als sein eigener Vater! „Wenn ich meinen Sohn auf offener Straße sehen würde, dann würde ich ihm eine reinhauen“, entrüstete sich Manfred Weßels schon vor einigen Wochen im Gespräch mit "Closer". Seit 14 Jahren haben die beiden keinen Kontakt mehr. Doch mit seinem Sohn abschließen kann und will der 73-Jährige noch immer nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich werde ein Buch schreiben“, kündigte Weßels damals an. Der Grund: Geldnot! „Wegen meinem Sohn muss ich noch heute arbeiten“, rechtfertigt er sein Vorhaben. „Michael hat nicht nur mich, sondern die ganze Familie finanziell ruiniert! Mich, seine Schwester und seine Mutter!“