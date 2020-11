Laura Müller: Die Trennung ist offiziell!

Zwar erklärte seine Frau Laura Müller kurz nach dem Skandal-Video, dass sie in Bezug auf Michaels Aussagen "neutral wie die Schweiz" sei, doch trotzdem kündigten fast alle Werbepartner die Zusammenarbeit mit ihr. Und auch Markus wird in Zukunft nicht mehr an ihrer Seite sein. Das verkündet der Manager jetzt auf seinem Instagram-Account. "Nachdem ich erst kürzlich aus bekannten Gründen meine Tätigkeit als Manager von Michael Wendler aufgeben musste, beende ich ab sofort auch die Zusammenarbeit mit Laura Müller", schreibt er in einem längeren Statement.