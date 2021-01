Laura Müller: Eiskalt im Stich gelassen! Plötzlich ist sie in den USA ganz allein!

Doch seither herrscht verdächtige Funkstille. Selbst in den Wochen nach dem hochpeinlichen Wendler-Abgang hielt Klaus sich mit Rat und Trost zurück, obwohl seine Tochter gerade jetzt für jede Unterstützung dankbar sein dürfte. Denn Michaels tiefer Absturz droht auch sie mit in den Abgrund zu reißen. Lange hatte sie zu den kruden Äußerungen ihres "Schatzis" geschwiegen, sich dann halbherzig als „neutral wie die Schweiz“ von seiner Haltung distanziert – ein verzweifelter, aber gescheiterter Versuch, die eigene Influencer-Karriere zu retten. Hass und Häme brechen sintflutartig über sie herein, Werbekunden beenden die Zusammenarbeit, Lauras Karriere liegt am Boden, und eine Besserung scheint nicht in Sicht.

Klaus könnte die Lösung ihrer Probleme sein. Viele fragen sich, warum er seine Tochter nicht zurück in ihre Heimatstadt Stendal (Sachsen-Anhalt) holt, um sie erst mal aus der Schusslinie zu nehmen. Selbst Ex-Manager Markus Krampe, der sich dem Wendler-Wahnsinn durch Aufkündigung der Geschäftsbeziehung entzog, schickte einen dringenden Appell an Papa Müller, etwas zu unternehmen. Vergeblich. Hat Laura etwa den Kontakt gekappt? Überraschend wäre das nicht, denn auch Michael hat mit seinen Eltern gebrochen. Aber der ist fast 50, Laura gerade mal aus dem Teenager-Alter heraus. Vielleicht sollte Klaus, egal was zwischen Vater und Tochter gelaufen ist, doch mal langsam über seinen Schatten springen. Sein Kind braucht ihn jetzt!