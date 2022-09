Laura Müller: Erst Nacktbilder dann Porno? Sie zieht vor der Kamera blank

Mit nackter Haut hat Laura Müller so gar kein Problem. Aber würde sie auch irgendwann Sex vor der Kamera haben? Sie selber hält sich zu dem Thema bedeckt. Doch ein Angebot hätte sie sicher. Schon vor einem Jahr schlug ihr "Bang Boss" Manuel Stallion über BILD einen Deal vor. Kurz nachdem Michael Wendler mit seinen fraglichen Corona-Äußerungen seine Karriere ruinierte. "Laura ist jung und verliebt in ihren Mann, aber sie realisiert nicht, dass er seine und ihre Zukunft gerade für einen dämlichen Telegram-Kanal ruiniert", erklärte er damals. "Den könnte sie mit Pornos leicht selbst finanzieren und bräuchte keinen Wendler mehr, der ihr sein letztes Geld opfert, um sie bei Laune zu halten – oder sich eventuell sogar an ihr bereichert, wenn das eigene Konto leer ist."

Damals bot Manuel ihr 100.000 Euro für ein Porno-Casting und die Beteiligung am Umsatz.

Und das war nicht das erste Porno-Angebot für die Beauty. Die Tangermünderin bekam schon vorher einen Anruf, wie der Wendler selbst gegenüber RTL ausplauderte. "Das ist nicht ein unseriöses Angebot gewesen, sondern ein Angebot von der größten Pornoproduktionsfirma der Welt, die eine Million Euro an Laura zahlen würde, wenn sie in einem Porno mitdreht." Damals war dies aber keine Option - weder für Laura noch für Michael Wendler. "Ich würde meine Laura niemals in andere Hände geben. Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte." Ob sie ihre Meinung irgendwann ändert? Man darf gespannt sein...