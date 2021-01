Laura Müller: Gedemütigt und fallen gelassen in aller Öffentlichkeit

Erst vor einigen Tagen machte Laura via Instagram noch unbezahlte Werbung für einen Entsafter und wollte ihre Fans von dem Produkt überzeugen. Früher ein Jackpot auf Unternehmensseite. Doch wie aus einem öffentlichen Statement des Herstellers "Nutrilovers" deutlich wird, will die Firma auf gar keinen Fall mit Laura in Verbindung gebracht werden. So heißt es: "Heute Morgen erhielten wir einige Nachrichten von euch, ob wir tatsächlich eine Produkt-Kooperation mit Laura Müller eingegangen wären. Die ist nicht der Fall. Die Bewerbung unserer Produkte erfolgte durch sie ohne unser Wissen und es liegt keinerlei Zusammenarbeit vor." Autsch! Kann Laura noch tiefer sinken?