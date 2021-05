Laura Müller: Heimliche Trennung von Michael Wendler! Sie liebt ihn nicht mehr

Karriere futsch, Freunde weg, Konto leer – so sieht es gerade für die junge Schulabbrecherin aus Tangermünde (rund 10 000 Einwohner) aus. Alle ihre Träume von einem Leben in Saus und Braus sind geplatzt. Dabei begann alles wie im Märchen: Der DJ nahm sie zur Ehefrau, Werbepartner buchten sie mit Kusshand. Doch auf den schnellen Ruhm folgte der tiefe Absturz. Denn dank Michaels wirren Corona-Verschwörungstheorien wandten sich Fans und Firmen auch von ihr ab. Nach dem Motto: mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Keine neuen Aufträge – das heißt: auch kein Geld. Luxusgegenstände, die Lauras Leben in Florida versüßten, wurden bereits verscherbelt.