Laura Müller: "Ich kann das selber gar nicht glauben"

Bevor Michael Wendler seinen Job als "DSDS"-Juror hingeschmissen hat, ist kein Tag vergangen, an dem Laura Müller nicht mindestens eine Instagram-Story für ihre Fans gedreht hat. In den letzten Monaten ist es jedoch wesentlich ruhiger um sie geworden. Seit ihr Schatzi mit Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam macht, hat die 20-Jährige ihre Kooperationspartner verloren und auch sonst will niemand mehr mit ihr zusammenarbeiten.