Laura Müller: Jetzt hat sie endgültig genug

Die Fans von Laura Müller lassen definitiv keine Gelegenheit aus, um der Beauty neue Vorwürfe zu machen. Nun haben sie in Hundewelpe Tiger ein gefundenes Fressen gefunden. So vermuten einige, dass Laura dem kleinen Vierbeiner ein Elektroschockhalsband umgelegt hat. Ein Vorwurf, den die Wendler-Gattin nicht lange auf sich sitzen lassen möchte. So wettert sie via "Instagram": "An die Leute da draußen: Kauft euch ein Gehirn! Ich weiß nicht, was da los ist, aber sieht das aus wie ein Elektrohalsband? Ich glaube nicht!" Ehrliche Worte, die zeigen: Laura kann die ewige Anfeindungen einfach nicht mehr ertragen! Ob Laura ihren Fans damit wohl den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können gespannt sein. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Ehefrau von Michael Wendler die Negativ-Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...