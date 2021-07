Laura Müller: Jetzt liegt ihr junges Glück endgültig in Scherben

Auch ihre Werbe-Partner hatten sich reihenweise distanziert und sprangen eilig ab. Bis jetzt: Denn gerade wagte die Möchtegern-Influencerin einen erneuten Versuch auf Social Media, durfte für das Fashion-Label Millania die Werbetrommel rühren, inklusive Rabattcode. Doch statt Bestellungen hagelte es empörte Kommentare gegenüber dem Mode-Unternehmen! Auf dem Instagram-Profil des Shops ließen die Follower keinen Zweifel daran, was sie von der neuen Partnerin der Firma halten – nämlich nichts … "Ist das euer Ernst? Hier kaufe ich nie wieder was", so das Fazit der Empörungswelle. "Werbung mit Frau Müller ist unter der Gürtellinie!" Die Betreiber des Shops mussten schließlich sogar die Kommentarfunktion ausschalten und sich öffentlich verteidigen: "Wir sind kein Unternehmen mit rechtsradikalen oder antisemitischen Zügen. Wir möchten keine Plattform für Mobbing-Kommentare oder Ähnliches geben und distanzieren uns von jeglicher Hetze", so die Firma. Wie lange Laura nach diesem Eklat wohl noch für die Klamotten werben darf? Klar ist: Selbst nach wochenlanger Pause ist sie immer noch Kassengift – und das wird sich wohl nicht ändern, solange sie an Michas Seite bleibt …