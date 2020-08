Laura Müller: Jubel-News! Sie kann ihre Freude nicht mehr verbergen

Laura ist überglücklich

"Good morning in the morning, heute mal aus Miami", ruft Michael begeistert in seiner Instagram-Story. "Wir sind nämlich aus einem ganz bestimmten Grund hier. Wir haben heute die Brautschuhe von Laura gekauft. Und ich glaube, da ist jemand happy." Im Hintergrund springt seine Ehefrau glücklich umher und drückt ihrem Schatz einen Kuss auf die Wange. Es sieht ganz so aus, als wäre die Braut sehr glücklich über die neuen Schuhe.

Lange wird das Paar allerdings nicht in Miami bleiben. "Wir gehen jetzt noch lecker essen und morgen geht es dann wieder zurück nach Cape", berichtet der Sänger und meldet sich kurz darauf aus dem Restaurant bei seinen Fans. Doch Michi und Laura sind nicht alleine - ein ganzes Kamerateam ist mit dabei, um die Turteltauben bei ihrer Reise und jedem Schritt der Hochzeit zu begleiten. Wie spannend...