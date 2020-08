Laura Müller: Krankheits-Drama in Florida!

Laura hat momentan mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit ihrem fünften Lebensjahr leidet sie an Migräne. So auch jetzt. "Heute bin ich schlecht in den Tag gestartet, denn ich bin mit Migräne aufgewacht – davon kann ich schon ein Lied singen", klagte sie am Wochenende in ihrer Instagram-Story ihr Leid. Vor allem bei zu viel Stress, zu wenig Schlaf und nach Wetterumschwüngen leide sie an den fiesen Kopfschmerzen. "Das geht sogar so weit, dass ich völlig ausgeknockt bin, erbrechen muss und Schüttelfrost habe." Was dagegen hilft? "Dann muss ich mich hinlegen und den Raum abdunkeln", berichtet die 20-Jährige ihren Followern. Lässt sich nur hoffen, dass es Laura bald wieder besser geht...

