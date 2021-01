Laura Müller: Liebes-Outing! Jetzt packt Calvin Kleinen aus

Oliver Pocher zieht in seiner aktuellen "Bildschirmkontrolle" gewaltig über den Wendler und seine Laura her. Doch einer scheint trotzdem Gefallen an der 20-Jährigen gefunden zu haben: "Temptation Island"-Star Calvin Kleinen. "Falls sich Laura vom Wendler trennen sollte, sage ihr bitte, dass ich trotz der Talentfreiheit sehr großes Interesse habe, sie zu treffen", kommentiert er unter dem Video.