Temptation Island VIP: Jetzt packt Calvin Kleinen die ganze Wahrheit aus!

Eine Szene blieb den Zuschauern besonders in Erinnerung. Calvin masturbierte vor laufender Kamera. Unangenehm ist das dem Rapper überhaupt nicht. "Die Zimmer hatten keine Wände, sondern Glasscheiben. Bei mir konnten die alles sehen. Dann habe ich überlegt: Wenn ich mir jetzt einen dödeln gehe und stehe in der Ecke wie so ein Otto und werde dann von den erwischt, da hatte ich keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt: 'Guckt euch das an! Ich lege mich in mein Bett.' Was bleibt mir denn anderes übrig."