Laura Müller: Nach OnlyFans – damit verdient sie jetzt ihr Geld

"Ab sofort bin ich auf Maloum. [...] Wenn du interessiert bist, dann schau schnell vorbei", verkündet Laura Müller auf Instagram in ihrer Story. Wie auf OnlyFans können Nutzer auf der österreichischen Plattform Maloum ebenfalls gegen eine Zahlung exklusive Inhalte von Adult Creatorn ansehen. Der einzige Unterschied: Die Zahlungsmöglichkeiten. Mit diesen wirbt Laura Müller nun auch fleißig für ihren Kanal "lauramuellerofficial" und schwärmt in ihrer Story weiter: "Das Coole an Maloum ist, die Zahlungsmethoden sind einfach super easy und schnell und da ist für jeden etwas dabei. Also wenn du im Vorfeld bei Only Probleme hattest, dann schau bei Maloum vorbei". Im Gegensatz zu OnlyFans kann man auf Maloum auch via PayPal oder Rechnung bezahlen, eine Kreditkarte ist hier nicht nötig. Zudem gibt es auf der Plattform auch einige gratis Contents zu sehen.

Seit ihres Debüts auf Maloum am Montag, dem 05.08.2024, durften sich Fans der Wendler-Frau bereits über 13 geteilte Inhalte freuen. Ob sie auf dem europäischen Pendant zu OnlyFans auch so ein "Superstar" werden wird, wie sie in ihrem ersten Song behauptet zu sein, bleibt abzuwarten. Auf ihrem Account ist aktuell nur ein Foto gratis verfügbar, für den Rest müssen die Fans bereits ordentlich blechen. Ein Abo kostet ihre Anhänger rund 48 Euro im Monat, was im Vergleich zu andren Adult Creatorn auf der Plattform eine mächtige Summe ist, da diese normal zwischen drei und 15 Euro pro Monat liegt.

Ob sich wohl Maloum in diesem Jahr zur Plattform ihres Vertrauens entwickeln wird, um ihren wachsenden Baby-Bauch zu präsentieren? Gemeinsam mit Ehemann Michael Wendler erwartet die 24-Jährige gerade Baby Nummer 2. Wie oft und was Laura auf ihrem neuen Account posten wird, verriet sie noch nicht.

Für ihr Musikvideo zu "Superstar" hagelte es ordentlich Kritik. Oder etwa auch eine Geldstrafe? Mehr dazu im Video: