Laura Müller: Nackt-Skandal! Diese Fotos sorgen für Furore

Mittlerweile hat wohl jeder mitbekommen, dass Laura Müller sich für den „ “ ausgezogen hat. Die 19-Jährige genoss das Nackt-Shooting in vollen Zügen und teilte einige der heißen Schnappschüsse anschließend auf ihrem -Account. Während viele Fans und Promi-Kollegen sich sehr über die Fotos freuen, gibt es eine Frau, die davon absolut nicht begeistert ist!

Nacktfotos sorgen für Ärger

Laura Müller hat eine Namensvetterin. Diese ist allerdings schon 24 Jahre alt und eine deutsche Leichtathletin. Einige Fans scheinen nicht verstanden zu haben, dass es sich um zwei verschiedene Frauen handelt und belästigen die Sportlerin immer wieder mit bösen Nachrichten. Dabei gehen sie sogar so weit, ausgedruckte Nacktfotos der Wendler-Freundin an den Sport-Verein der jungen Frau zu schicken!

Nun platzt der sportlichen Laura gehörig der Kragen. Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft: „Ich bin Laura Müller, SPORTLERIN, und gerade in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Leider muss ich mich jetzt doch mal öffentlich vorstellen, da ich in letzter Zeit häufig von euch ‚Blinden‘ verwechselt werde! Ich bin, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, NICHT die Laura Müller vom Wendler. Ich habe erst herausgefunden wer sie ist, nachdem ich Nachrichten, Bilder, ja sogar Autogrammwünsche per Post an meinen Verein mit Nacktbildern aus dem Playboy geschickt bekommen habe. Meine Mama hat diese übrigens zerschnitten und direkt in den Müll geworfen.“

Ihre klare Nachricht an die Verfasser der bösen Kommentare: „Kümmert euch um euer eigenes Leben und gönnt doch den Leuten, dass sie glücklich sind. Vielleicht werdet ihr dann selbst mal glücklich sein!“

