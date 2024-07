Laura Müller: Neuanfang während der Schwangerschaft! Ihr Entschluss steht fest

Kurz nach der Baby-Verkündung meldet Laura sich bei ihren Fans und bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Wir sind überglücklich, dass wir endlich das Geheimnis lüften konnten, dass ich wieder schwanger bin und wir ein zweites Baby erwarten. Wir sind überglücklich, noch einmal Eltern zu werden und die ganze Reise noch einmal erleben zu dürfen. Es ist ein absolutes Wunschbaby, so wie Rome schon eines war", erzählt sie.

Außerdem verrät Laura, dass sie ihre Schwangerschaft auf ihrem Instagram-Kanal dokumentieren wird. "Ich werde in den nächsten Wochen ganz viel posten. Ich werde euch in dieser Schwangerschaft auf jeden Fall mitnehmen und mit euch ganz viel auf Instagram teilen", berichtet sie glücklich. Nun dürfen sich ihre Fans aber erst einmal auf die neue Podcast-Folge freuen, in der Michael und seine Liebste die ersten Details verraten werden.

Es klingt so, als hätte die 23-Jährige einen Neuanfang im Netz geplant, denn in den letzten Jahren ging es dort eher ruhig zu. Die Schwangerschaft könnte also der perfekte Aufhänger sein, um langsam wieder in die Online-Welt zurückzukehren und die Fans auf dem Laufenden zu halten ...