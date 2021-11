Laura Müller: Neustart ohne Michael Wendler! Dieser Mann soll sie jetzt retten

Seit Kurzem ist Laura wieder auffällig aktiv auf ihrem Instagram-Account. Hinter all dem steckt ein neuer Mann an Lauras Seite. Wie die "BILD" berichtet, will Steffen Fetzer, Chef der Vermittlungsagentur Influxo, die Karriere von Laura wieder in Schwung bringen. Er arbeitete in der Vergangenheit bereits mit einigen weiteren Promis wie Bert Wollersheim und Melanie Müller zusammen.