Michael Wendler will im Garten einen Bunker bauen: Jetzt treibt er es auf die Spitze

Den Wendler kann das nicht jucken: Der hat längst die Survival-Liste abgeshoppt. Und stellt die Produkte nun sogar seinen Followern vor! Natürlich mit einem dezenten Werbehinweis versehen – das spült vielleicht noch ein paar Dollar in die leere Kriegskasse … Auf Michas Dringlichkeitsliste befinden sich unter anderem Rinderrouladen und Schwarzbrot aus der Dose, ein Kurbelradio, ein Wasserfilter und: eine Smartphone-Hülle, die vor Handy-Ortung schützt.

Nicht, dass ihn noch jemand aufspürt und ihm den Pumpernickel klaut! Ob Karriere-Knick oder Kernschmelze, der Wendler ist wie eine Kakerlake: Ihn haut so schnell nix um … Ob er sich demnächst auch noch einen Bunker in den Vorgarten baut? Vielleicht – sofern der insolvente Sänger in Cape Coral eine Baufirma findet, die den Job gegen eine Verlinkung gratis erledigt. Und was sagt eigentlich Gattin Laura Müller (20) zur Krisenvorsorge ihres Mannes? Sie hamstert mit! Vor allem Gerstengraskapseln für kräftiges Haar. Denn wenn schon alles den Bach runtergeht, will sie dabei wenigstens gut aussehen …