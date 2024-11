Laura Müller: OnlyFans trotz zweiter Schwangerschaft!

Ganz schön gewagt! Im Juli verkündet Laura Müller (24), dass sie und Ehemann Michael Wendler (52) nun schon ihr zweites Kind erwarten. Von ihrer Karriere lässt sich das Erotikmodel jedoch scheinbar nicht abhalten und posiert weiterhin in knapper Kleidung auf Onlineportalen wie OnlyFans und Co. Ob das so gut fürs Mama-Image ist? Sie macht eine Geschäftsidee draus ...