Laura Müller: Schwanger? Dieses Bild ist eindeutig

Laura gab ihren Fans via Instagram mal wieder einen Einblick in ihr Leben in Florida. Gemeinsam mit Schatzi Michael ging es nach Miami. Dort gönnten sich die beiden in einem Restaurant am Ocean Drive nicht nur eine leckere Pizza, sondern auch einen Aperol Spritz. Damit hat Laura allen Schwangerschafts-Gerüchten gleich selbst den Wind aus den Segeln genommen. Wäre die 20-Jährige wirklich in anderen Umständen, würde sie sicherlich keinen Tropfen Alkohol anrühren.