Laura Müller: Spurlos verschwunden

Während Laura ihre Fans früher noch mit allerhand Infos aus ihrem Alltag versorgte, lässt Laura aktuell nichts mehr von sich hören So liegt der letzte Feed-Post bereits über einen Monat zurück und auch in ihren Storys meldet sich die Beauty nicht mehr zu Wort. Ist bei Laura alles ok? Wurde ihr der Stress um Michael Wendler einfach zu viel und sie braucht eine Auszeit? Oder steckt doch etwas ganz anderes hinter ihrem Schweigen. Wie es für die 20-Jährige wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...