Laura Müller & Christian Polanc: Enthüllt! Das passierte wirklich hinter den Kulissen von "Let's Dance"

"Laura Müller war für mich die talentierteste Dame, mit der ich jemals getanzt habe!", schwärmt Christian in der neuen Folge seines Podcasts "Let's Talk About Dance". "Selbst eine Vanessa Mai hat einige Zeit gebraucht, um sich die Choreos zu merken."

Warum sie trotzdem "nur" bis Show 9 gekommen sind? "Wir haben nicht viel trainiert. So wenig trainiert habe ich noch nie in meinem Leben. Sie wollte einfach nicht mehr. Das muss man respektieren", erinnert sich Christian. "Am Sonntag haben wir uns getroffen und eineinhalb Stunden die Choreo gemacht. Die hat sie dann auch gelernt in eineinhalb Stunden. Es hätte so wahnsinnig gut sein können. Den Rest der Woche haben wir nur damit verbracht, das irgendwie zu konservieren bis Freitag. "