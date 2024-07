Laura Müller & Michael Wendler: Fiese Klatsche nach der Babynews!

"Ich freu mich sehr für euch. Ich wünsche dir eine tolle Schwangerschaft. Ich mag es, wie ihr euer Privates schützt", "Herzlichen Glückwunsch und eine tolle Kugelzeit" oder "Wie schön", freuen sich die Fans in den Kommentaren. Doch es hagelt nicht nur Glückwünsche an die werdenden Eltern - sondern auch jede Menge Kritik.

Vor allem wird sich in den Kommentaren gefragt, wo denn ihre Hunde wären, die sie sich 2021 und 2022 angeschafft hatten. Ihre schwarzen Labradore heißen Tiger und Smoke und waren anfangs sehr präsent auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch dann war plötzlich nichts mehr von ihnen zu sehen. Seitdem fragen sich die Fans: Wo sind die Hunde? So auch unter dem aktuellen Baby-Post von Laura: "Herzlichen Glückwunsch, aber wo ist EUER Hund? Ich habe noch NIE ein Tier bei mir aufgenommen und es dann wieder abgegeben. Das macht man nicht ... Da muss schon was wirklich Schlimmes passieren, um das zu rechtfertigen. Diese Entscheidung muss wohl bedacht sein. Aber dazu sagst du wahrscheinlich wieder nix ...", schreibt ein User. "Oder geht's um 'nen neuen Hund? Was ist eigentlich aus dem geworden?", fragt sich ein anderer. In einem weiteren Kommentar wird sogar Lauras Schwangerschaft angezweigelt: "Wer weiß schon, ob es die Kinder überhaupt gibt oder ob es das Gleiche ist wie mit den beiden Hunden Tiger und Smoke?"