Laura Müller & Michael Wendler: Jetzt ist es vorbei

Wie nun Ex-Manager Markus Krampe im Interview mit "Bunte.de" erklärt, werden auf Michael und Laura in den kommenden Monaten noch härtere Zeiten zukommen. So ist er der Meinung: "Alle Partner werden klagen. Ein Sender wie RTL hat jetzt Riesenärger mit seinen Sponsoren, die Produktionen wie DSDS beworben haben. Es werden große Forderungen auf ihn zukommen. Vier Millionen sind vor 2021 locker verloren gegangen. Die nächsten Jahre wären für ihn gesichert gewesen. Sie hätten sich ein Luxusleben leisten können, davon können andere nur träumen." Autsch! Was Michael darüber denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...