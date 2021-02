Laura Müller & Michael Wendler: Jetzt platzt die Baby-Bombe

Sicher, dass sich das Ehepaar gemeinsame Kinder wünscht, ist kein Geheimnis: Michael, der mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg (50) bereits die gemeinsame Tochter Adeline (18) hat, hätte nach eigener Aussage am liebsten schon in der Hochzeitsnacht mit der Fortpflanzung losgelegt. Und Laura ließ auf RTL wissen: Der Michael muss noch mal ran!" Haben die beiden die Ankündigungen jetzt tatsächlich wahr gemacht? Zeit genug hatten sie ja, sowohl die musikalische als auch die TV-Karriere des Wendlers liegen schließlich in Trümmern, und Lauras Influencer-Traum ist ebenfalls geplatzt. Eine Schwangerschaft wäre da nicht nur ein schönes, neues Projekt, sondern natürlich auch ein Thema, mit dem sich die eine oder andere Delle im Image ganz flott wieder ausbeulen ließe. Einer zumindest kauft den Wendlers die selbst angeheizten Baby-Gerüchte jedenfalls nicht ab: Michas Erzfeind Oli Pocher (42): "Und wenn sich keiner mehr für dich interessiert, mit der Schwangerschaft kokettieren", kommentierte der Comedian Lauras Bauch-Foto im Netz. Ist also in Wirklichkeit alles nur eine wohl kalkulierte Fake-Show?! Für diese These erhält Pocher im Netz jedenfalls viel Unterstützung: "Sie wollen nur Aufmerksamkeit erhaschen!", heißt es da, oder auch: "Wenn es in der Kasse nicht mehr klingelt, muss eben ein Kind her, das vermarktet werden kann." Unterstellungen, na klar.