Laura Müller: Völlig verzweifelt! Sie greift zum allerletzten Mittel

Laura rudert zurück

Deshalb rudert Laura nun zurück, denn sie will natürlich möglichst viele Kunden an Land ziehen. "Mein Postfach explodiert Ich bekomme jetzt ganz viele Nachrichten", verrät die Ehefrau von Michael Wendler in ihrer Instagram-Story und weist noch einmal auf ihren Videogruß-Service hin. "Ganz viele von euch haben mir geschrieben, sie würden gerne ein Video von mir buchen, aber 250 Euro ist zu teuer. Da dachte ich mir so, come on, da breche ich mir doch keinen Zacken aus der Krone. Ich habe jetzt den Preis auf die Hälfte gesenkt Am Ende sind wir alle glücklich und das ist doch das wichtigste, was zählt. Deswegen ab sofort ab 125 Euro ein Videogruß von mir. Ich freue mich auf euch."