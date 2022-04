Laura Müller & Michael Wendler: Süße Baby-News!

Einfach nur Zucker, wie die kleinen Hundeöhrchen in dem Video im Wind flattern. Da kann Laura natürlich nicht anders und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Nach der Liebeserklärung an ihr neues Baby, Hündchen Smoke, schwenkt sie mit der Kamera auf Michael Wendler, der am Steuerrad des Bootes sitzt und schreibt dazu "love you both" und versieht die Instagram-Story mit mehreren Herz-Emojis. Da scheint jemand, sein Leben wirklich in vollen Zügen zu genießen. Bleibt nur abzuwarten, wann die beiden den nächsten Schritt wagen und vielleicht sogar schon bald anderen Familienzuwachs erwarten.

Schon öfter machten die beiden Anspielungen, die für Spekulationen sorgten. Mehr dazu erfährst du im Video: