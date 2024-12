Laura Wontorra: "Es ist viel passiert..." - Sie zieht sich zurück

Weihnachten im Kreise der Familie? Das gilt in diesem Jahr nicht für "Grill den Henssler"-Star Laura Wontorra. Tatsächlich muss sie die Feierlichkeiten sogar vorziehen, weil sie 2024 an Weihnachten und Silvester nicht in Deutschland sein wird. "Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin", berichtet sie gegenüber GALA.