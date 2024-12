Laura Wontorra & Steffen Henssler: Nach Zoff! "Sie haben sich wieder lieb"

Zwischen Steffen Henssler (52) und Laura Wontorra (35) schien es schon länger zu knistern. In einer Folge von "Grill den Henssler" machte Laura dem beliebten Fernsehkoch sogar eine Liebeserklärung. Doch in der letzten Sendung von dem Spezial "Deutschland grillt den Henssler" knallte es mitten in der Show zwischen der Moderatorin und dem Fernsehkoch. Doch ist jetzt wieder alles normal zwischen den beiden?