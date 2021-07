Lavendelöl für Entspannung und besseren Schlaf

Lavendel ist nicht nur ein schöner Blickfang im Garten. Die hübsche Pflanze mit den lila Blüten ist auch für ihren markanten und angenehmen Duft sehr beliebt. Der wissenschaftliche Name der Pflanze, die meist zur Herstellung von Lavendelöl verwendet wird, ist Lavandula Angustifolia, auch bekannt als „Echter Lavendel“. Lavandula Angustifolia gehört zur Gattung Lavendel, beziehungsweise Lavandula, die wiederum Teil der Familie der Lippenblütler oder auch Lamiaceae ist.

Seine Heimat hat der Lavendel an den trockenen und felsigen Hängen in den Küstenregionen des Mittelmeerraums. Die Blüten der Lavendelpflanze können einerseits in der Küche, als Duftsäckchen, und in Kosmetikprodukten eingesetzt werden. Andererseits kann man aus ihnen auch durch Wasserdampfdestillation ätherisches Öl gewinnen, das eine beruhigende Wirkung hat und beim Einschlafen hilft. Um dieses Lavendelöl und seine positiven Effekte und Nebenwirkungen soll es hier in diesem Artikel gehen – inklusive einiger Beispiele für Lavendelöle und Produkte mit Lavendelöl für dich zum Nachshoppen.