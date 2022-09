Lavinia Wollny: Bittere Tränen vor laufenden Kameras! Freund Tim kann nicht mehr

Beide sind sichtlich nervös, als sie mit Silvia Wollny im Krankenhaus ankommen. Lavinia ist extrem angespannt, ihr steht schließlich ein großer Eingriff bevor. Doch auch Tim kann seine Nervosität nicht verbergen. Dabei soll er bei dem Kaiserschnitt gar nicht dabei sein.

Der Gebäudeeiniger hat zu große Angst, dass er beim Kaiserschnitt umkippt und gibt deswegen Schwiegermama in spe Silvia den Vortritt. Als Lavinia dann in den OP geschoben werden soll, kann er seine Tränen aber nicht mehr zurückhalten. So sehr er sich auf sein Kind freut, so nervös und ängstlich ist er auch vor dem Eingriff. Als seine Liebste dann weg ist, kann er kaum noch sprechen.

Zum Glück verläuft der Kaiserschnitt aber ohne Komplikationen und Tim kann wenige Minuten später seine Tochter in den Armen halten. Und: Er geht doch mit in den OP und hört den ersten Schrei! Ein Moment, den ihm keiner mehr nehmen kann. Und da kullern natürlich die nächsten Tränen, diesmal aber aus Freude...

