Lea: Hat die „Sing meinen Song“-Sängerin einen Freund?

Auch bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ berührt LEA ihre erfahrenen Showbusiness-Kollegen mit ihrem Song „Monster“. In dem Lied verarbeitet die zierliche 27-Jährige die traurige Trennung von ihrem letzten Freund. „Ich war ganz alleine in diesem Raum, habe mich an den Flügel gesetzt und habe ‚Monster‘ innerhalb von einer Stunde geschrieben. Alleine an diesem Flügel. Ich werde es nie vergessen, es hat mich so befreit in dem Moment. Es ging mir wegen meinem ersten Freund so schlecht – diese Trennung! Ich hatte das noch nie vorher, es war wirklich eine Trennung wie im Bilderbuch. Ich war wirklich depressiv in dieser Zeit, richtig krass. Für viele Wochen und Monate.“

Doch mittlerweile scheint sich Lea von dem Liebeskummer erholt zu haben, denn bei „Sing meinen Song“ in Südafrika flirtet sie munter mit einem ihrer Bühnenkollegen. Nico Santos zeigt sich nicht nur von ihrem Auftritt gerührt, sondern auch menschlich scheint es zwischen den beiden Musikern zu harmonieren. Auf „Instagram“ schwärmt Lea unter einem gemeinsamen Foto von ihrem Kollegen und dessen Musik und sendet direkt ein Herz-Symbol hinterher. Erst kürzlich verriet Nico Santos, dass er frisch verliebt ist. Ob seine Auserwählte wohl Lea ist? Wohl eher nicht, denn die fand wieder einmal klare Worte: „Wir sind nur gute Freunde. Also an alle Mädels da draußen: Keine Sorge!“