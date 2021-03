Lena Gercke: Bitter, was sie jetzt verkraften muss

Ärger für Lena

In dem Clip, der auf Instagram zu sehen ist, schwärmt Markenbotschafterin Lena von ihrem Epilierer. So weit, so gut! Doch unter dem Video häufen sich mittlerweile die empörten Kommentare von Usern, die nicht viel von der Werbung halten:

"Hä? Aber die Beine sind doch schon mega glatt. Cooler wär's, das Ding mal richtig in Aktion zu sehen."

"Was epiliert sie denn? Sie hat doch überhaupt keine Haare!"

"Noch so ein Dulli, der Werbung für Enthaarung macht, ohne selber Körperbehaarung zu haben. Lena, geh nach Hause."

Doch zum Glück gibt es auch Insta-Nutzer, die Lena und ihre Werbung in Schutz nehmen. "Ach Leute, wenn ihr das Produkt so doof findet, ohne es getestet zu haben, warum macht ihr hier so schlechte Stimmung?", kommentiert eine genervte Userin. Über den Support dürfte Lena sich sicherlich freuen...

