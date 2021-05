Lena Gercke: Bittere Diagnose! "Mir ging's richtig schlecht"

"Ja, ich hatte Corona und mir ging's tatsächlich richtig schlecht", offenbart sie jetzt in der Youtube-Doku von "About you". Die Familie ihres Freundes wurde vergangenes Jahr positiv getestet. "Wir haben danach einen Test gemacht und waren beide negativ. Nach der Quarantäne war ich für Silvester einmal nur Lebensmittel einkaufen", so Lena weiter. Umso überraschter war die Blondine, als sie plötzlich doch einen positiven Test erhielt. "Ich kann es mir einfach nicht erklären, wo ich mich angesteckt haben könnte."