Dustin Schöne: So tickt der erfolgreiche Freund von Lena Gercke

Erfolg macht sexy! Das trifft nicht nur auf , sondern auch ihren Freund Dustin Schöne zu. Der gebürtige Berliner hat das blonde Model in Windeseile um den Finger gewickelt. Als Unternehmer, Hobby-Angler und Regisseur weiß sich Dustin Schöne gekonnt in Szene zu setzen. So schmiedet Lena Gercke schon ein Jahr nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung weitere Zukunftspläne mit ihrem Schatz. Wer ist der erfolgreiche Mann, an den Lena Gercke ihr Herz so schnell verloren hat?

Lena Gercke & Dustin Schöne: Einer schöner als der andere

Noch haben Pärchen-Fotos von Lena Gercke und ihrem Freund Dustin Schöne Seltenheitswert, immerhin sind die beiden erst seit April 2019 offiziell in einer Beziehung. Doch ab und an überrascht das GNTM-Model mit einem Schnappschuss. Und die können sich wirklich sehen lassen! Während Lena Gercke wie gewohnt souverän in die Kamera lächelt, braucht sich auch ihr Schatz nicht zu verstecken. Mit seiner athletischen Figur, seinen blauen Augen und dem Dreitagebart hat der 34-jährige Berliner dem blonden Model direkt den Kopf verdreht.

Dustin Schöne Beruf: Er ist Regisseur und Unternehmer zugleich

Doch was macht einen Mann besonders sexy? Ganz klar: Beruflicher Erfolg! Und den kann der Vollzeit-Unternehmer Dustin Schöne vorweisen. Als Werbefilm-Regisseur steht der 34-Jährige mit beiden Beinen fest im Leben. So hat Lena Gerckes Freund bereits diverse Spots für namenhafte Kunden wie Mercedes Benz, Absolut Vodka oder Samsung gedreht. Da Dustin Schöne als Geschäftsführer für "Saltwater GmbH & Co." agiert, stellt er dort sogar seine Führungsqualitäten unter Beweis.

Darüber hinaus birgt die Vita des Mittdreißigers noch einige weitere Überraschungen. Nach seinem BWL-Studium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf arbeitete Dustin Schöne zeitweise als Redakteur für ein Angel-Magazin beim "Paul Parey Zeitschriftenverlag". Doch eine feste Anstellung war dem naturverbundenen Berliner nicht genug, so machte er sich selbstständig. Der begeisterte Hobby-Angler gründete einfach eine eigene Firma. Mit seinem Unternehmen "Nays" bietet Dustin Schöne Gleichgesinnten hochwertige Angelausrüstungen an. Wie auch die GNTM-Gewinnerin Lena Gercke hat der Papa ihres Kindes, sein Hobby zum Beruf gemacht.

Lena Gercke und ihr Freund bekommen ein Kind

Doch nicht nur ihr beruflicher Ehrgeiz, sondern auch die Liebe zur Natur und den Tieren verbindet die werdenden Eltern. Während Dustin Schöne als passionierter Hochsee-Angler seine Freizeit am liebsten auf dem Meer verbringt, teilt auch Lena Gercke auf immer wieder Schnappschüsse von draußen. Wenn die "The Voice"-Moderatorin gerade mal nicht auf der Bühne oder dem Laufsteg steht, verbringt sie ihre Zeit am liebsten in den Bergen oder am Meer. Als Lena Gercke der Welt im Januar 2020 stolz ihre Baby-Kugel präsentierte, waren das Model und ihr Freund gerade im Winterurlaub inmitten einer verschneiten Landschaft unterwegs.

Noch kosten die beiden Frischverliebten die Zeit zu zweit in vollen Zügen aus, doch bald schon sind sie zu dritt. So werden die eh schon vollen Terminkalender der beiden Medien-Profis zukünftig um eine weitere große Aufgabe ergänzt. Doch bei so vielen Gemeinsamkeiten werden Lena Gercke und Dustin Schöne auch diese wundervolle Aufgabe Hand in Hand meistern.

