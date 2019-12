Lena Gercke: Brust-OP? Jetzt spricht sie endlich Klartext

Reddit this

Was für ein Anblick! Bei diesem heißen Bikini-Foto von fallen den Fans fast die Augen aus dem Kopf. Das könnte nicht nur an ihrem süßen Lächeln, sondern auch an der üppigen Oberweite liegen.

Lena Gercke: Liebes-Drama!

Lena Gercke: Heimliche Brust-OP?

„Hast du dir die Möpse machen lassen?“, fragt ein weiblicher Fan ganz unverblümt. Die Follower der 31-Jährigen sind sich einig: Lena hat sich die Brüste vergrößern lassen! Doch das kann die hübsche Moderatorin nur verneinen.

Trotzdem rätseln die Fans weiter. Hat Lena vielleicht ein anderes süßes Geheimnis und erwartet mit ihrem Freund Dustin ein Baby? Der postete auf seinem -Account ebenfalls ein hübsches Foto von sich und seiner Liebsten im Pool. Und auch dort sehen ihre Brüste ziemlich prall aus.

Wahrscheinlich weiß Lena einfach, wie man sich vor der Kamera richtig in Szene setzt...

