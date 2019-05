Lena Gercke: Fiese Klatsche von Heidi Klum!

Reddit this

hat so einiges zu verdanken. 2006 kürte die Modelmama Lena zur ersten Gewinnerin von "Germany's next Topmodel". Danach ging es für die 31-Jährige nur noch in eine Richtung: bergauf. Sie ist nicht nur seit über zehn Jahren gut gebuchtes Model, sondern ist auch Moderatorin der Erfolgssendung " ". Für diese Staffel engagierte Heidi Lena sogar als Gastjurorin. Ja, zwischen den Models stimmt einfach die Chemie.

Heidi feiert Hochzeit ohne Lena

Umso bitterer, dass Lena bei Heidis Hochzeit mit nicht erwünscht ist. "Ich habe keine Einladung bekommen", erzählte sie jetzt im Interview mit . Autsch, was für eine fiese Klatsche!

Lena Gercke: Sie verkündet die Hochzeits-News!

Doch Lena muss den Kopf nicht in den Sand stecken! Auch Heidis guter Freund Michael Michalsky steht nicht auf der Gästeliste. Laut der "BILD"-Zeitung hat es zwischen den beiden heftig geknallt. Der Grund? Michael plauderte vor kurzem gegenüber der "BILD"-Zeitung aus dem Nähkästchen. "Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts", erklärte er. Besonders Tom soll sehr verletzt über diese Aussage gewesen sein. Die Konsequenz: Michael wurde knallhart wieder ausgeladen. Doch auf Heidis Hochzeit werden sicherlich auch ohne Michael und Lena genügend Promi-Freunde anwesend sein...