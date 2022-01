Lena Gercke: Jetzt wird alles anders!

"Mein Vorsatz für dieses Jahr ist weniger nachdenken, mehr machen. Sich mehr trauen, das ständige Abwägen (typisch Fische!) von Entscheidungen sein zu lassen, Ängste zu verlieren und mehr zu leben! Die Angst, nicht alles zu schaffen, zur Seite zu räumen und alles, was schiefgeht und nicht perfekt ist, genauso zu akzeptieren." Oha, da hat sie ja eine Menge vor! Klingt fast schon wieder anstrengend … Ist es aber nicht, denn tatsächlich gönnt sich Lena jetzt regelmäßig eine Pause vom stressigen Alltag! "Ich habe unseren Familienurlaub über Weihnachten sehr genossen und kein einziges Mal gearbeitet", berichtet sie über die Auszeit im Schnee mit Partner Dustin Schöne (36) und Tochter Zoe (18 Monate). Und auch Shopping-Trips und Sport-Sessions gehören wieder fest zu Lenas Alltag. Denn sie ist sich sicher: "Ich habe das Gefühl, mehr denn je zu wissen, was ich will."