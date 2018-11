Reddit this

Lena Gercke & Mark Forster: Was läuft da wirklich?

Heißer Gossip: Was läuft da zwischen den "The Voice"-Kollegen Mark Forster und Lena Gercke?

Sie ist offiziell Single und auch bei ihm weiß man in puncto Liebe nichts. Klar ist aber, dass (34) und (30) bei den Dreharbeiten zu viel Zeit miteinander verbringen. Ob sie diese Zeit auch aufs Private ausdehnen? Gut möglich! Denn bei der "Bambi"-Verleihung Mitte November hielt das Model eine Laudatio auf den Musiker, die es in sich hatte und wie eine Liebeserklärung klang: „Du hast alles, was wir Frauen wollen. Humor, Charme und ein großes Herz. Das alles macht dich total sexy!“

Heißer Flirt bei Mark und Lena

Wow! Noch offensiver kann man jemandem wohl nicht sagen, dass man ihn toll findet. Und wie reagierte Mark Forster? Er wurde rot und stammelte: „Ich bin nicht gut darin, Komplimente zu erhalten und darauf zu reagieren.“ Das müssen sie wohl nochmal besprechen...

Wer ist Mark Forsters Freundin?

Fest steht, dass der Sänger seit jeher ein Geheimnis um sein Privatleben macht. Wer Mark Forsters Freundin ist oder ob er überhaupt eine hat - unklar. Über seine erste Freundin als Teenager plaudert der Sänger zwar breitwillig aus dem Nähkästchen: "Ich komme ja aus einem kleinen Dorf, aus Winweiler. Und eine andere Bewohnerin aus Winweiler war Sabrina. Und ich war verknallt in Sabrina. Ich sage es, wie es ist, wir waren zusammen, wir waren ein Paar. Und wir sind dann irgendwann Inlineskates gefahren und dann hat sie meine Hand genommen, mir einen Kuss auf den Mund gegeben und das hat mich sehr geschockt. Und dann bin ich nicht mehr bei ihr vorbeigekommen, sondern habe in meinem Zimmer `Stay another Day` gehört und hatte schlimmen Liebeskummer! Ich weiß ja nicht genau, wie es ihr ergangen ist. Das war das Ende unserer Beziehung", verriet er kürzlich im Interview. Bei der Frage, wem aktuell sein Herz gehört, gibt er sich jedoch schweigsamer.

Lena Gercke hält ihr Privatleben bedeckt

Auch Lena Gercke hält sich beim Thema Beziehungsstatus eher bedeckt. Nach dem Liebes-Aus mit Kilian Müller-Wohlfahrt ist sie jedenfalls solo unterwegs. Über die Gerüchte rund um ihr Privatleben kann sie nur lachen: „Natürlich wird da manchmal aus einer ganz kleinen Sache, die man vielleicht überhaupt gar nicht so ernstgemeint hat auch, ein Riesen-Elefant gemacht. Aber irgendwie ist es ja auch das Spiel.“

Aber wer weiß - vielleicht hat es hinter den "The Voice"-Kulissen ja tatsächlich gefunkt. Ein schönes Paar wären Lena Gercke und Mark Forster auf jeden Fall!