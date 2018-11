Mark Forster: Wer ist die Freundin des „The Voice“-Stars?

Sänger und "The Voice of Germany"-Juror Mark Forster sorgt mit seinem neuen Album "Liebe" Mal wieder für Herzklopfen bei seinen Fans. Doch wer lässt eigentlich die Schmetterlinge in seinem Bauch so richtig tanzen?

"Ich lass' Konfetti für dich regnen, ich schütt' dich damit zu...", hach, wenn jemand total unverschnörkelt über das Thema Liebe singen kann, dann Sänger und "The Voice of Germany"-Jury-Mitglied . Fast alle seine Songs drehen sich um das wohlig warme Gefühl in unserem Bauch und auch sein neues Album namens "Liebe" verrät: In Marks Leben spielt Herzklopfen eine ganz große Rolle. Klar, dass bei der ganzen Gefühlsduselei die Frage aufkommt: Ist Mark Forster etwa verliebt?

Trotz wenig Zeit: Mark Forster ist verschmust

Schon länger stellen sich Fans diese Frage, denn wenn es um sein Privatleben geht ist Mark eher zurückhaltend. Weder auf noch auf bekennt sich der Sänger zu einer Beziehung. Was natürlich nicht heißen muss, dass der smarte Boy keine hat. Wobei eine Partnerschaft bei seinem engen Zeitplan sicherlich schwierig ist. Denn Mark Forster läuft derzeit fast auf allen Kanälen. Er ist „ “-Mitglied, Gastgeber der -Sendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und promotet nebenbei sein neues Album. Ziemlich krasses Arbeitspensum, dass mit zahlreichen Preisen belohnt wird. Dabei hat der 34-Jährige nicht einmal Zeit für ein Haustier, sowie er vor wenigen Wochen in einem Interview betonte: „Wenn ich jetzt eine Katze hätte, würde die wahrscheinlich verhungern, weil ich nie da bin. Aber ich mag Katzen. Hunde und Meerschweinchen auch. Eigentlich fast alle süßen, flauschigen Tiere; vor allem, wenn sie nicht haaren.“

Das Interesse an seiner Person ist dementsprechend groß. Umso schockierter waren die Fans, als schon im letzten Jahr Gerüchte im Internet kursierten, Mark Forster hätte geheiratet. Doch seine Community konnte aufatmen, Marc Forster der Regisseur war vor den Traualtar getreten.Und Mark der Sänger? Der fand die Gerüchteküche eher weniger schlimm.Seine Songs und Posts scheinen dem Sänger nämlich trotzdem direkt aus dem Herzen zu sprechen. Und die Anforderungen an einen beziehungsgeeigneten Traummann erfüllt Mark Forster allemal. Denn neben seinen Songs, zeigt der Hit-Garant auf Social Media ganz offen, dass er eine romantische Ader hat.

Marks Wunsch: Eine Familie gründen

Denn Mark postet sich zum Beispiel in Paris – der Stadt der Liebe, und steht offen zu einem seiner Lieblingsfilme: Dirty Dancing! Und nicht nur das. Bereits in der Show „The Voice of Germany- Kids“ hat Mark Forster gezeigt, wie Kinderlieb er ist. Erst kürzlich hat der 34-Jährige in einem Interview zugegeben: „Zuerst mal glaube ich nicht, dass nach dem Leben noch etwas kommt. Also sollte man versuchen, hier so viele schöne Dinge zu tun wie möglich. Der biologische Sinn ist sicher, uns zu vermehren. Ich habe noch keine Kinder, aber ich glaube, dass es sich schön anfühlt, welche zu haben.“

Mark Forsters Traumfrau ist klug und witzig

Scheint als stecke Mark Forster bereits heimlich in der Familienplanung, wenn auch nur in seinen Gedanken. Und wie die passende Traumfrau dazu seien sollte, weiß der Sänger auch schon: „Optisch bin ich auf keinen speziellen Typ festgelegt. Nur so viel: Sie sollte klug sein, cool sein, einen ähnlichen Humor haben wie ich und was zu erzählen haben. Einen Mützen-Tick wie ich braucht sie aber nicht zu haben.“ Klingt nach einem baldigen: Kokong!