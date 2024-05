Lena Gercke: Nicht ihr Dustin! In Cannes mit einem anderen Mann

Es ist wieder so weit! In Cannes stehen die jährlichen Filmfestspiele an und die Promis trudeln in Scharen in der französischen Stadt am Meer ein. Darunter nun auch Lena Gercke. Doch anstatt einen Familienurlaub aus dem Besuch in Frankreich zu machen, erscheint sie weder mit ihren Kindern noch mit ihrem Partner Dustin in Cannes. Dafür aber mit einem anderen Mann.