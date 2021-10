Lena Gercke: Magerwahnsinn nach der Geburt! Diese Bilder sind erschreckend!

Der Herbst ist da, überall liegen wieder bunte Blätter herum. Und in den Arztpraxen liegen wieder die bunten Prospekte aus, die einen gesunden, schlanken Body per Vitamin-Infusion versprechen. Ein Trend aus Hollywood, der längst auch nach Deutschland geschwappt ist. Und dem auch Promis wie Lena Gercke (33) gern folgen: Immer wieder postet sie Fotos auf Instagram, die sie am Tropf zeigen!

