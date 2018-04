Lena Gercke nackt: Diese Fotos sorgen für Begeisterung

Diese eisblauen Augen! Dieses strahlende Lächeln! Dieses tolle Charisma! Ganz klar: Lena Gercke ist eine wahre Traumfrau. Während sich das Model damals, 2006, in der ersten Staffel von GNTM allerdings noch zierte, sich auszuziehen und nackig vor der Kamera zu präsentieren, gelingt ihr das heute wesentlich einfacher. Sehr zum Wohlwollen der vor allem männlichen Fans. Auf Instagram erfreut sie ihre Follower regelmäßig mit heißen Schnappschüssen aus dem Urlaub oder bei Shootings - und die sind nicht immer ganz jugendfrei...

Gewagtes Outfit: Lena Gercke zeigt Nippel

Lena Gercke: Vom blonden Mäuschen zur sexy Femme fatale

Damals, mit ihren süßen 18 Jahren, kicherte sie noch verlegen, als sie Germanys next Topmodel gewann. Sie ging aber sicher nicht nur als Siegerin aus der Show hervor, weil sie hübsch ist. Nein, nein, ihren Fans gegenüber hat sie sich immer offen gezeigt und ist am Boden geblieben. Keine Skandale, keine Provokationen - und dann wurde sie 2016 auch noch zu "Deutschlands Traumfrau" gewählt. Eine steile Karriere! Mittlerweile ist sie auch nicht mehr das blonde Mäuschen, das sie früher war. Heute ist sie eine sexy Femme fatale - und zeigt das auch gerne auf Instagram...

Favourite work place Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Apr 15, 2018 um 4:16 PDT

Lena Gercke zeigt gerne nackte Tatsachen

Ein schöner Rücken kann auch entzücken! Und den zeigt das schöne Model auch nur zu gerne. "Süßer Popo", schreiben die Follower dazu und "Ein top body in Szene gesetzt". Es hagelt Komplimente für die erfolgreiche Blondine - und die sind ja wohl mehr als verdient. Und dabei ist das bei Weitem nicht der einzige sexy Schnappschuss - denn davon hat sie ja noch einige mehr in petto:

T- - Land Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Mär 14, 2018 um 3:36 PDT

Die Fans sind sich einig: Heiß, heißer- Lena! In Thailand zeigt sich das Model ungewohnt knapp bekleidet. Aber, und das schätzen ihre Fans so an ihr, sie wirkt nie billig, sondern immer ästhetisch und stilvoll. Genau das trägt auch zu ihrem Erfolg bei. Aber auch eine stilvolle Lena zeigte sich schon öfter weniger gekonnt nackig, wie zum Beispiel hier, auf der "GQ Style Night" 2006, als sie noch bei GNTM war:

Eine junge Lena halbnackt auf einer Messe in München getty

Ganz schön heiß! Heute modelt Lena zwar auch noch hin - und wieder leicht bekleidet, aber eher weniger. Heute setzt sie auf Kleider, Schminke und sogar Moderationsjobs. Hut ab - nicht viele von Heidi Klums Meeedchen haben den Durchbruch geschafft. Und schon gar nicht die, die gewonnen haben...